«مربح» يتوَّج بلقب «بطولة فريجي 1» في الفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة: محمد فضل

توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي فريق مربح بكأس النسخة الأولى من «بطولة فريجي 1»، التي أقيمت على مدى شهر كامل تحت شعار «حمد بن سيف في القلب» بملاعب اليونايتد لسداسيات كرة القدم، وشارك في البطولة 16 فريقاً، وجاء تتويج مربح بعد فوزه في المشهد الختامي على نظيره البردي بنتيجة 2- 1.

وعبر الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوى البدنية عن سعادته للنهاية السعيدة للحدث الذي يقام للمرة الأولى في الإمارة وجاء مميزاً في كل تفاصيله، مشيراً إلى أنهم في اللجنة المنظمة قرروا إقامة البطولة سنوياً وسيكون هناك تقييم شامل لما رافق المرحلة الحالية من إيجابيات وسلبيات، مهنئاً فريق مربح بالتتويج متمنياً التوفيق لفريق البردي مستقبلاً لافتاً إلى أنه لا يوجد خاسر ضمن «بطولة حمد بن ســيف في القلب»، معلناً عن رفــع الجوائز الكلية خلال النسخة الثانية وموجهاً الشكر للجنة المنظمة برئاسة خالد المطيري وفريق عمله وإلى كافة الرعاة على رأسهم مجموعة الملا والجاسم.