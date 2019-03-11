نجاح كبير لبطولة الإمارات للفنون القتالية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بطولته الدولية الفردية المفتوحة للفنون القتالية ضمن مشاركته في احتفالات الدولة باليوم الرياضي الوطني تزامنا مع عام التسامح، وحققت البطولة نجاحاً كبيراً بمشاركة 219 لاعباً من اللاعبين المصنفين لمختلف الفئات والأوزان، والتي نظمها الاتحاد بصالة دبي فيستيفال سيتي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وسط حضور تقدمه محمد إبراهيم المحمود، النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجوجيتسو وناصر أمان آل رحمه الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي وعبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.

وتألق الإماراتي الدولي محمد الكثيري بتفوقه على السوري إبراهيم الخطيب في منافسات القتال المفتوح ، كما توج التايلندي سنشاي بحزام البطولة الذهبي.