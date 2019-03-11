فريق الرماية بشرطة أبوظبي بطلاً للجري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فاز فريق إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، ببطولة سباق الجري، ضمن منافسات درع مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي.

وجاءت إدارة شؤون الموظفين ثانياً، وحصلت إدارة البعثات على المركز الثالث. وكان السباق انطلق في جزيرة الحديريات بأبوظبي، ضمن مبادرات عام التسامح، وبمشاركة أكثر من 59 متسابقاً.

وحضر السباق، العميد ثاني الظاهري مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، والمقدم جاسم الحوسني رئيس اللجنة الرياضية، وسط أجواء من الحماس والتنافسية العالية، التي تعكس الروح الرياضية واللياقة البدنية والنشاط الذي تمتع به المتسابقون.