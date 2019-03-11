وفاة الملاكمة فريدا في ظروف غامضة

المصدر: نيويورك - وكالات

عثرت الأجهزة الأمنية في هيوستن بولاية تكساس، على الملاكمة الأمريكية فريدا، ابنة الملاكم الشهير جورج فورمان ميتة في شقتها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وقال موقع أخبار المشاهير «تي أم زد» نقلاً عن الشرطة ، أول من أمس أن الأجهزة الأمنية تنتظر نتائج التشريح لمعرفة سبب وفاة الملاكمة فريدا، البالغة من العمر 42 عاماً.

وأوضحت الشرطة إنها لن تكشف عن أي معلومات بانتظار نتائج التشريح والتحقيقات، وأنها لا ترغب في طرح توقعات بشأن حالة الوفاة الغامضة لابنة جورج فورمان.

وكانت فريدا، قد بدأت الملاكمة عام 2001، وحققت 5 انتصارات متتالية، 3 منها بالضربة القاضية.