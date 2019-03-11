كوتينيو يعرض نفسه على «يونايتد»

المصدر: برشلونة - وكالات

أوردت تقارير إعلامية إنجليزية أن النجم الدولي البرازيلي، فيليبي كوتينيو، قد قرر الرحيل عن فريقه برشلونة، من أجل الانتقال إلى فريق آخر يحصل فيه على فرص أكثر للعب بشكل منتظم.

وذكرت صحيفة «ميرور»، أن صانع الألعاب البرازيلي أخبر أصدقاءه، أنه لم ينسجم ولم يتعود على الأجواء في برشلونة، وقد تواصل أيضاً مع بعض معارفه من لاعبي كرة القدم، الذين يدافعون حالياً عن ألوان مانشستر يونايتد «الشياطين الحمر»، لتقريبه من الأجواء داخل أروقة النادي الإنجليزي.

واعترف كوتينيو بأنه يفتقد منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه متأكد من أنه لن يفيد فريقه السابق ليفربول، الذي انتقل منه إلى برشلونة في يناير 2018، مقابل 135 مليون يورو.