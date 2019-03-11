اتحاد الكرة يشارك في «مؤتمر الطب الآسيوي»

المصدر: بكين - البيان الرياضي

اختتم وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم مشاركته في مؤتمر الطب الرياضي الذي نظمه الاتحاد الآسيوي في مدينة شيندغو الصينية للفترة من 4 إلى 8 مارس الجاري بحضور نخبة من المختصين الدوليين بمجال الطب الرياضي وبمشاركة قرابة 1000 شخصية من كافة أنحاء العالم.

وضم وفد اتحاد كرة القدم الدكتورة ريمة الحوسني نائب رئيس لجنة الطب الرياضي والدكتور أحمد إبراهيم عضو اللجنة والمعالجين الطبيعيين بدر عبدالوهاب ومورالي دهران والدكتور محمد السيد سكرتير اللجنة.وقدمت الدكتورة ريمة الحوسني عدة محاضرات في ورش العمل أبرزها «المواد المحظورة للرياضيين».