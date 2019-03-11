كانتونا يفتعل شجاراً مع والد نيمار

المصدر: باريس - وكالات

استفز الفرنسي إيريك كانتونا، نجم مانشستر يونايتد سابقاً، والد النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال لقاء الفريقين، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وحسب مصادر إعلامية فإن كانتونا خلال فرحته بشكل مفرط بفوز فريقه السابق مانشستر يونايتد، على الفريق الفرنسي، أشار إلى والد نيمار لكي يصمت، فتوجه الأخير إليه وكاد أن ينشب شجار بينهما، لولا تدخل رجال حفظ النظام في ملعب «حديقة الأمراء» في الوقت المناسب.

وكان والد نيمار جالساً في مقصورة مع أقارب وأصدقاء برازيليين آخرين . ولم يشارك نيمار بسبب الإصابة، في مباراة الإياب، التي انتهت بهزيمة ساحقة للفريق الباريسي في عقر داره (1-3)، وخروجه من دور الـ 16 للتشامبيونز ليغ.