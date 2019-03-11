«الملكي» يحرم مورينيو من «شيك مفتوح»

المصدر: مدريد - وكالات

أكد يوان بيكالي وكيل لاعبي كرة القدم وصديق البرتغالي جوزيه مورينيو، أن هذا الأخير رفض «شيكاً مفتوحاً» لتدريب منتخب الصين، وذلك لارتباط اسمه بالعودة مجدداً للإشراف على ريال مدريد.

وقال بيكالي: «التقيت مورينيو ، وأخبرني أنه تلقى عرضاً من الصين لتولي مسؤولية تدريب المنتخب الوطني، وعرضوا عليه شيكاً مفتوحاً».

وتابع بيكالي: «لقد أخبرني (مورينيو) أن عمره الآن 54 عاماً، ويريد أن يعمل خمس سنوات أخرى في أوروبا، وعندما يبلغ الـ60 عاماً سيتوجه إلى الصين».

ويبرز اسم مورينيو لتدريب ريال مدريد خلفاً للأرجنتيني سانتياغو سولاري، المتوقع إقالته خلال الأيام المقبلة،حيث تبخرت آمال الفريق في المنافسة على لقبي كأس إسبانيا ودوري الأبطال أوروبا في غضون أسبوع واحد.