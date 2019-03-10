زهرة لاري تتألق في الألعاب الجامعية

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

تألقت المتزلجة الإماراتية زهرة لاري خلال مشاركتها في دورة الألعاب الجامعية العالمية الشتوية (يونيفرسياد 2019) التي استضافتها مدينة كراسنويارسك الروسية واختتمت فعالياتها أول من أمس، إذ قدمت أداء جيداً كممثلة لدولة الإمارات في رياضة التزلج على الجليد للمرة الأولى في تاريخها، وكمحطة مهمة في مسيرة الرياضة الإماراتية الطموحة من أجل التأهل لدورة الألعاب الشتوية التي تقام في بكين عام 2022.

واستحوذت مشاركة زهرة لاري في البطولة على اهتمام جميع وكالات الأنباء العالمية التي كانت تغطي الدورة كونها أول فتاة محجبة تشارك في هذا النوع من الرياضات، وتفوقت الطالبة في مشاركتها الأولى على كثير من المشاركات من الدول التي لها باع طويل في هذه الرياضة مثل الفلبين وايسلندا والبرازيل ومنغوليا وماليزيا وإندونيسيا، وكانت محط إعجاب جميع المتابعين في الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

وقال الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي إن مشاركة زهرة لاري في هذا المحفل الرياضي العالمي تأتي كاحتفالية من الاتحاد بيوم المرأة العالمي، وتأكيد على الدور الحيوي والفعال للرياضة في حياة الطالبة الجامعية، وتشجيعاً من الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي لممارسة طالباتنا للرياضة وتمثيل الدولة في هذه المحافل الجامعية العالمية كسفيرات يرفعن علم الدولة عالياً خفاقاً في تلك المحافل.