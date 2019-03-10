ليو هونغ، أمس تحقق زمناً قياسياً عالمياً جديداً في سباق المشي 50 كيلومتراً

المصدر: بكين - وكالات

سجلت الصينية ليو هونغ، أمس، زمناً قياسياً عالمياً جديداً في سباق المشي 50 كيلومتراً، وباتت أول سيدة تسجل زمناً أقل من أربع ساعات في تاريخ السباق.

وسجلت ليو ثلاث ساعات و59 دقيقة و15 ثانية في سباق جائزة الصين الكبرى للمشي في هوانجشان، لتحطم الزمن القياسي السابق المسجل باسم مواطنتها ليانغ روي، في العام الماضي بفارق أكثر من خمس دقائق. وأدرج سباق المشي 50 كيلومتراً بشكل رسمي ضمن ألعاب القوى في 2017. تجدر الإشارة إلى أن ليو تحمل بالفعل الزمن القياسي العالمي لسباق المشي 20 كيلومتراً، والذي توجت به في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.