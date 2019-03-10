غوارديولا ينفي الاتفاق مع يوفنتوس

المصدر: لندن - وكالات

نقلت صحيفة «إيفننغ ستاندارد»، أمس، عن مصادر قريبة من المدرب الإسباني بيب غوارديولا نفيه القاطع للتقارير التي تحدثت عن موافقته على الانتقال إلى يوفنتوس .

وقالت المصادر ، إن غوارديولا لا يملك أي خطط لمغادرة مانشستر سيتي . وكان الصحفي الإيطالي لويجي جويلبا، قال إن مصدراً أخبره بأن «اتفاقاً قد تم بين يوفنتوس وغوارديولا» من أجل قيادة الفريق الإيطالي بداية من الموسم المقبل خلفاً لماسيميليانو أليغري. وتجدر الإشارة إلى أن تجربة غوارديولا الوحيدة في إيطاليا تعود إلى الوقت الذي كان فيه لاعباً في روما وبريشيا بين 2001 و2003.