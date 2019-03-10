«أبوظبي البحري» يتوّج أبطال الموسم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، اختتمت أول من أمس أحداث الجولة السابعة والختامية من بطولة الإمارات للدراجات المائية والتي أقيمت على شاطئ جزيرة الحديريات في العاصمة أبوظبي ، وشهدت الجولة تكريم أبطال الموسم.وفي فئة جالس جي بي 3 تمكن الإماراتي عبد الله الحمادي من الفوز باللقب ، وفي فئة جالس جي بي 2 حل في المركز الأول الإماراتي سلمان العوضي.