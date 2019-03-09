راشد الملا بطل «الفري ستايل 2019»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، أبدع النادي في تنظيم فعاليات فئة الحركات الاستعراضية (الفري ستايل 2019) للدراجات المائية على شاطئ الحديريات في العاصمة أبوظبي، وبمشاركة مجموعة من محترفي الرياضة .وتمكن المتسابق الإماراتي راشد الملا من انتزاع لقب الموسم .

وهنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، الملا بالإنجاز.