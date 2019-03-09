سالم بن سلطان القاسمي يشيد بتطور مبارزة الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أشاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة بما وصلت إليه المبارزة الإماراتية من مستوى يؤهلها للمشاركة في بطولة المجر أكبر البطولات العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي، واعتبر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن الحضور الإماراتي يمثل ثمرة الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد والأندية المهتمة بالمبارزة، ولا سيما نادي الشارقة الرياضي الذي يدعم اللعبة بشكل كبير، وكذلك مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حيث كان لها المبادرة والدعم الكبير في استضافة الدورة العربية لرياضة المرأة 2018.

جاء ذلك بعد إعلان اتحاد الإمارات للمبارزة عن مشاركة لاعب نادي الشارقة عمران شهداد البلوشي في سيف المبارزة الايبيه، واللاعبة العنود مبروك السعدي لاعبة مؤسسة الشارقة لرياضة المبارزة في سيف المبارزة الايبيه، في البطولة الأكبر في المبارزة وهي (الجائزة الكبرى - غراند بري) المفتوحة والتي تستضيفها العاصمة المجرية بودابيست خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من مارس الجاري.