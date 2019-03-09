المنصوري يتألق في «دبي للكايت بيتش»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، أبطال اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، والتي جرت أحداثها أمس في شاطئ (نسناس) بجميرا.

وشهد المنافسات تألق نجم المنتخب الوطني محمد عبيد المنصوري، والذي تصدر فئة المواطنين محققا المركز الأول، وفي فئة المحترفين تمكن المتسابق رقم 40 المصنف رقم 5 على العالم الفرنسي باول سيرين من انتزاع المركز الأول فيما حل المتسابق رقم 66 السيرلانكي دانيل انيشكا في المركز الثاني وحصل المتسابق رقم 62 البريطاني لويس كريغ ديفيز على المركز الثالث.