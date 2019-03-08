الجولة الختامية لبطولة التسامح للجودو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تشهد صالة نادي الشارقة عند التاسعة صباح اليوم، انطلاق الجولة الختامية لبطولة عام التسامح لفردي الجودو لعام 2019، التي ينظمها الاتحاد برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، والتي شهدت تصفياتها التمهيدية مشاركة أكثر من 400 لاعب من 18 نادياً ومركزاً، من مختلف الفئات العمرية تحت 20 و15 سنة.

واطمأنت اللجنة الفنية خلال اجتماعها أمس الأول على كافة الترتيبات التي تمت، بعد أن تم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين، وقد ضمت المجموعة الأولى فرق أندية أبوظبي، ممثلة في الجزيرة والوحدة والعين والظفرة، والمجموعة الثانية أندية دبي، والشارقة، كلباء، خورفكان، عجمان، الفجيرة، ورأس الخيمة، بجانب 7 مراكز، توزعت على المجموعتين.

وستبدأ مراسم البطولة اليوم بعملية الميزان، من خلال قوائم اللاعبين التي قدمت قبل موعد بدء البطولة، وفقاً للشروط.