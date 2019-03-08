منصور بن محمد يرفع راية انطلاقة رالي دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مساء أمس من داخل حلبة دبي اوتودروم شارة الانطلاقة ورفع الراية إيذاناً ببداية رالي دبي الصحراوي الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

ويشكل رالي دبي الصحراوي الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لراليات الباها الطويلة للسيارات وسيارات البقي «فيم» 2019 والجولة الأولى لراليات الباها الطويلة للدراجات النارية ودراجات الكوادز «فيم» 2019.ويبدأ المتسابقون التنافس صباح اليوم من صحراء القدرة بدبي بمشاركة 27 سيارة ضمن فئة السيارات والبقي و46 دراجة تحت فئة الدراجات النارية والرباعية.

وتحظى النسخة الثالثة من رالي دبي الصحراوي بدعم من حكومة دبي، شرطة دبي، بلدية دبي، الهيئة العامة للرياضة، جمارك دبي، مياه العين وبترول الإمارات.

وسيتوجه السائقون من حلبة دبي أوتودروم إلى الصحراء صباح اليوم لخوض مرحلة مجموعة عبدالواحد الرستماني الخاصة والبالغ طولها 201.6 كم يتبعها مرحلة نيسان الخاصة صباح غد بطول 204.93 كم قبل العودة مرة أخرى إلى حلبة دبي أوتودروم تمام الساعة 12:30 من ظهر اليوم نفسه على أن تتم مراسم التتويج في الخامسة مساء.