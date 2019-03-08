دراجات الإمارات يشارك في سباق الطريق الأبيض

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يتوجه فريق الإمارات غداً إلى إيطاليا، للمشاركة في سباق «سترادي بيانكي»، أو الطريق الأبيض، الذي يقام على مسار بطول 184 كم، انطلاقاً من سيينا وانتهاء فيها، حيث سيواجه الدراجون ما لا يقل عن 11 قطاعاً مفروشاً بالحصى، بطول إجمالي يبلغ 60 كم.

وتجمع تشكيلة فريق الإمارات روي كوستا، وروبيرتو فيراري وسيموني كونسوني، وفيجارد ستيك لاينجن، وجاسبر فيليبسن، والسلوفيني تادي بوجاتشار، إلى جانب الكولومبي فيرناندو جافيريا، المتخصص بسباقات السرعة. وسيقود الفريق خلال السباق المديران الرياضيان الإيطاليان ماركو مارزانو وبرونو فيشينو.