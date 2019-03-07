تعرف إلى الاحتياطي المالي لـ "الفيفا"

المصدر: أ ف ب

حقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رقم أعمال أكثر من المتوقع للفترة المالية 2015-2018 بلغ 6.4 مليار دولار أميركي، ما سمح له برفع الاحتياطي إلى 2.74 مليار دولار، بحسب ما ذكر مصدر في المنظمة الدولية لفرانس برس الاربعاء.

وكان فيفا أعلن عن رقم أعمال بلغ 5.72 مليار دولار لفترة 2011-2014 وباحتياطي 1.52 مليار دولار.

وجاءت النتائج أعلى من تلك المتوقعة قبل مونديال روسيا الصيف الماضي. وشكك الخبراء حول قدرة فيفا على النهوض من أزمته بعد فضيحة فساد كبرى ضربته في العام 2015.

وارتفع الاحتياطي الذي يسمح نظريا لفيفا التأقلم مع إلغاء نسخة من كأس العالم، من المبلغ المعلن عنه في يونيو الماضي بقيمة 1.65 مليار دولار.

وانتخب رئيس فيفا السويسري-الايطالي جاني انفانتينو في فبراير 2016 خلفا للسويسري جوزيف بلاتر، واعدا بتعزيز الاستثمار المالي لتطوير كرة القدم.

وبلغت قيمة المساعدات لـ211 اتحادا منضويا 1.16 مليار دولار في فترة 2015-2018 مقابل مليار دولار لفترة 2011-2014، ويتوقع أن ترتفع الى 1.74 مليار دولار لفترة 2019-2022.

وسيكون انفانتينو مرشحا وحيدا لخلافة نفسه في الانتخابات المقبلة في يونيو خلال جمعية فيفا العمومية.