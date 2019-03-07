محكمة سودانية تصدر أمراً بالقبض على بكري المدينة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات حكماً بحظر لاعب المريخ بكري المدينة من السفر براً وبحراً وجواً، وأصدرت أمراً بالقبض عليه، وخاطبت المحكمة إدارة الجوازات بذلك، على خلفية بلاغ العقيد صديق علي صالح، مدير المنتخبات الوطنية والمدير التنفيذي السابق لنادي المريخ، إثر اتهامات اللاعب له في حوار صحفي.

وفي أول تعليق على القرار، تحدّث محمد جعفر قريش، نائب رئيس نادي المريخ، عن رأيه في حكم القضاء الذي صدر ضد مهاجم الفريق، بكري المدينة، وعن الكيفية التي سيتعامل بها المجلس مع القرار القضائي خلال الساعات المقبلة. مؤكداً في تصريحات: «لم تصلنا الحيثيات الرسمية حول قرار القضاء بشأن بكري المدينة، لكن لا اعتراض على أحكام القضاء، مجلس المريخ سيبحث، خلال الساعات المقبلة، كل الحلول المطروحة». وتابع قريش: «نحن في المريخ إخوة، واختلاف الرأي يجعل المريخ أقوى وأشد».

وعلى جانب آخر، أوضح المدير الفني السابق للأمل عطبرة هيثم مصطفى أنه يحمل كل الحب لنادي الأمل إدارةً ولاعبين وجمهوراً، مشيراً إلى أن الفريق قادر على التواجد في النخبة، وأنه سيكون سعيداً حال تأهله إلى الدور المقبل.

وقال هيثم مصطفى، في تصريحٍات له، إن الفريق يضم لاعبين مميزين بإمكانهم قيادة الأمل للفوز ببطاقة الترشح. وقدّم المدرب الشهير بـ«البرنس» شكره لإدارة الأمل على إتاحتها الفرصة لتدريب الفريق.