261 جواداً في مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

تتواصل اليوم على أرض الصالة الرياضية بنادي الشارقة للفروسية والسباق، فعاليات اليوم الثاني لعروض الجمال لمهرجان الشارقة الدولي العشرين للجواد العربي، والذي انطلق أمس بثلاثة أشوط للمهرات، ويستمر لغاية بعد غدٍ، وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو)، حيث تعد البطولة الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعتمدة من منظمة الإيكاهو.

ويشهد المهرجان، مشاركة 261 جواداً من أنقى السلالات العربية الأصيلة من 10 دول، وتشارك الصين لأول مرة في المهرجان.‬