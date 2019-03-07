حمدي فتحي يغيب عن الأهلي 6 أسابيع

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تأكد غياب لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الأهلي المصري، حمدي فتحي، لمدة من 4 إلى 6 أسابيع، بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وفقاً لتشخيص الجهاز الطبي، وتعرض اللاعب للإصابة في مباراة خاضها فريقه أمام بتروجت بالدوري المحلي. وبالتالي سيغيب حمدي فتحي، عن قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي بعد غدٍ في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعلى الطرف الآخر رصدت إدارة الزمالك، مكافأة للاعبي فريق الكرة تقارب المكافأة 3 آلاف دولار لكل لاعب، في حال الفوز على غورماهيا الكيني، الأحد المقبل، بالإسكندرية، في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، وذلك لتحفيز اللاعبين على الفوز.