احتفال للشارقة بنكهة آسيا 2019

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، مساء أول من أمس، حفل تكريم الداعمين والمؤسسات واللجان العاملة في مجموعة الشارقة المستضيفة لمباريات بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، وذلك في نادي الشارقة للغولف والرماية.

بدأ الحفل بكلمة عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي مدير المجموعة، أشاد فيها بدور كل المؤسسات والجهات الداعمة واللجان والمتطوعين الذين بذلوا الجهد الكبير في تأدية أعمالهم، ما أسهم في إنجاح الاستضافة.

وتفضل الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي بتكريم الشخصيات الداعمة والمؤسسات واللجان العاملة، مقدماً لهم الشكر على كل ما بذلوه من جهد.

حضر الحفل كل من الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجموعة الشارقة المستضيفة لمباريات بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، وخميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والدكتور طارق بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، وعدد من المسؤولين الرياضيين وممثلي الجهات.