مواجهات حاسمة في خماسية موانئ أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة موانئ أبوظبي الرابعة للشركاء الاستراتيجيين لخماسيات كرة القدم عن لقاءات حاسمة بين الفرق الثمانية، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق موانئ أبوظبي (أ) مع بلدية أبوظبي، بينما يواجه في المباراة الثانية جمارك أبوظبي مع الاتحاد للقطارات. في المباراة الثالثة، يواجه فريق صحة فريق موانئ أبوظبي (ب)، في حين تختتم مباريات دور الثمانية بلقاء يجمع فريق الدفاع المدني وسكاي نيوز عربية.

ويلعب المتأهلون من المباريات الأربع في نصف النهائي يوم الأحد، المقبل.

وتم اجراء قرعة السحب في مقر موانئ أبوظبي بحضور ممثلين عن الفرق المتأهلة.

وستختتم البطولة الثلاثاء المقبل، حيث سيقام حفل خاص لتكريم الفرق الثلاثة الفائزة إضافة إلى توزيع عدد من الجوائز القيمة.