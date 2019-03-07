32 دارساً في «دبلوم الإعلام الرياضي»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

شهد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أول من أمس المحاضرة الثانية في برنامج الدبلوم المهني في الإعلام الرياضي والاتصال الذي أطلقه المجلس بالشراكة مع جامعة الشارقة ضمن المبادرات القيادية الرائدة لإعداد كوادر وطنية رياضية لتحقيق نهضة واسعة وشاملة في القطاع الرياضي بمشاركة 32 دارساً ودارسة يمثلون مايقارب 14 مؤسسة ونادياً رياضياً من إمارة الشارقة.

وتضمنت المحاضرة الثانية التي قدمتها الدكتورة شريفة المرزوقي مدير المركز الإعلامي وأستاذ مساعد في قسم الاتصال بجامعة الشارقة الحديث عن مفهوم الإعلام الرياضي والعلاقة بين الإعلام الرياضي والاتصال والعلاقة بين الإعلام الرياضي والتخطيط والمبادئ التي تتضمنها، وأنواع الإعلام الرياضي المقروء والمسموع والمرئي وخصائص الإعلام الرياضي وكيفية اختيار الجمهور المخاطب وجذب الجمهور.