جماهير الأفريقي تقاطع سوبر تونس

المصدر: تونس - صالح قادري

أصرت جماهير النادي الأفريقي في تونس وفي خارجها، على مقاطعة مباراة السوبر، التي كانت ستجمع فريقهم غداً بالترجي التونسي، وقد عللوا ذلك بالظروف التي كانت محيطة بهذه المقابلة، من حيث اختيار التوقيت والمكان، وتمسك إدارة التحكيم بطاقم له سوابق مع فريقهم، آخرها في مقابلة الأجوار «الدربي» في الموسم الماضي، وقد طالب أحباء الأفريقي، رئيس النادي، أن ينحاز إلى صوت وقرار شعب الأفريقي، ويؤكد هذه المقاطعة، بالإعلان رسمياً عن عدم المشاركة. وعلى الطرف الآخر، يبقى الرقم القياسي في إقالة المدربين لمستقبل قابس،حيث قررت إدارة الفريق، إعادة المدرب السابق، قيس الزواغي، لتولي مسؤولية التدريب مجدداً.