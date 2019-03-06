«من الإمارات» نافذة يومية عبر «الشارقة الرياضية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أطلقت قناة الشارقة الرياضية، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، برنامجاً جديداً بعنوان «من الإمارات» يبث يومياً لتلبية اهتمامات الجمهور الرياضي من خلال تغطيته للأخبار الرياضية المحلية والإقليمية والعالمية.

وأوضح راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، أن البرنامج يأتي بالتزامن مع إطلاق الهوية الجديدة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومواكباً لتوجهاتها ورؤيتها الرامية إلى تقديم المزيد من البرامج الجديدة، التي تتضمن محتوى إعلامياً يناسب ذائقة الجمهور ويسهم في رفع مستوى الوعي الرياضي لدى الأجيال الناشئة والأسرة الإماراتية والمقيمة على أرض الدولة بشكل عام بما يعكس رؤية الدولة وإمارة الشارقة الرامية إلى توفير كل الدعم لقطاع الرياضة والشباب.

وأضاف العوبد: "إن القناة تستهدف من خلال الأسلوب الشيق والبسيط للبرنامج، جذب اهتمام جميع شرائح المجتمع وليس عشاق الرياضة فقط، وهو ما يعزز من دور الإعلام الرياضي في ترسيخ القيم المجتمعية، وخصوصاً أن الرياضة تبث باستمرار رسائل محبة واحترام وسـلام وتسامح.