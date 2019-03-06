الخطوي مدرباً للملعب التونسي

المصدر: Ⅶ تونس - صالح قادري

تعاقد الملعب التونسي مع المدرب شكري الخطوي للإشراف على الفريق ، وسوف يواصل الخطوي مهامه على رأس الجهاز الفني للفريق حتى نهاية الموسم الحالي ويتوقف استمراره للموسم الجديد على تحقيق نتائج إيجابية.وأفاد متحدث باسم النادي أن أهم بنود الاتفاق مع الخطوي تتمثل في إنهاء الموسم الحالي في مركز جيد في الدوري.

