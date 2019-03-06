«الخدمة الوطنية» تنظم يوماً رياضياً في حلبة ياس

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أمس، يوماً رياضياً لمنتسبيها من المجندين في حلبة مرسى ياس، تركزت على قيادة الدراجات الهوائية بمشاركة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والمدربين والمشرفين، ضمن الفعاليات التي تنظمها حلبة مرسى ياس كل ثلاثاء التي ترتكز على رياضات الجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية ممثلة ببرنامج «تدرب في ياس».

وكانت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية قد أطلقت حملة «شريك التغيير» ضمن المبادرة الوطنية «جسدك أمانة»، التي تسهم في رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي وتشجيع فئات المجتمع كافة على تبني سلوكيات وأنماط الحياة الصحية، وسلطت الضوء على العديد من الموضوعات الصحية والنفسية والسلوكية من خلال فعاليات متنوعة.

وتبنت الهيئة البرامج التوعوية والصحية والتثقيفية على مدار الأعوام السابقة التي تسهم في تخريج أجيال قادرة ومؤهلة على حماية الوطن والدفاع عن أراضيه، مؤكدة أن اللياقة البدنية هي العماد الأساسي لأية وحدة عسكرية، حيث تعتبر المبادرة الجديدة وسيلة مثالية لتشجيع أفراد القوات المسلحة على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي.