الذئاب وزيدان إلى نهائي كأس «بنتلي» للبولو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تأهل فريقا الذئاب وزيدان إلى نهائي بطولة كأس بنتلي الإمارات للبولو، ضمن منافسات كأس جوليوس باير الذهبية 2019، حيث تمكن فريق الذئاب من إقصاء فريق غنتوت بالفوز عليه في نصف النهائي أول من أمس بنتيجة 10 - 9، وكان على فريق غنتوت أن يبذل جهدا مضاعفا ليكون في مشهد الختام، الذي لم يغب عنه من قبل، بل كان أحد طرفي المباراة النهائية طوال المواسم الماضية، وبدوره، تأهل فريق زيدان إلى المشهد الختامي، بفوزه على فريق مهرة 8 - 5 بعد أن تسيد المباراة تماماً، وسيلعب الفريقان يوم الجمعة المقبل على كأس البطولة، تليها المباراة الختامية على كأس جوليوس باير الذهبية.