56 فريقاً تتأهل إلى ثاني مراحل «أبطال دو»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تأهل 56 فريقاً إلى المرحلة الثانية لمنصة أبطال دو بعد ختام الدور التمهيدي للبطولة بكأسيها للمدارس والفرجان، وشهدت ملاعب ذا سفنس بدبي مباريات أسبوع الحسم.

وأبدى فيرناندو سانز المدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني «لاليغا» في الشرق الأوسط ، إعجابه بالمستويات التي ظهر بها اللاعبون واللاعبات في البطولة وصرح قائلاً: «مرحلة خروج المغلوب حظيت بعدد كبير من المباريات الرائعة وهو الأمر الذي يجعلني أنتظر مباريات المرحلة الثانية لمتابعة المزيد من هؤلاء الشباب».

وأضاف: «نحن فخورون بالإنجازات التي حققناها منذ تدشين المنصة ونتطلع للمزيد من الإنجازات واكتشاف عدد أكبر من الشباب الموهوب الذي يسعى أن يبدأ حياته المهنية كلاعب كرة قدم مُحترف».