فريق يقدم نصيحة لمنافسه

المصدر: الرياض - وكالات

نشر نادي الكوكب المنافس في دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم تغريدة اعترف من خلالها بتجسسه على منافسه الشعلة، وذلك قبيل مباراتهما، أمس، في الدوري المحلي. وجاء في التغريدة التي نشرها الكوكب عبر حسابه في تويتر: «شقيقنا الشعلة نحن لا نحب الطعن في الظهر، وصلتنا طريقة لعبكم في المباراة».

وقال الكوكب في تغريدة ثانية: «لم يحدد لنا الشخص الذي نقل المعلومات أسماء ثلاثي الوسط بدقة، لأن المدرب جرب مجموعة من اللاعبين كما يقول، ولأننا لا نطعن في الظهر بلغناكم لكي تغيروا الطريقة وتفاجئونا بطريقة مختلفة. ملاحظة: «إذا ما عندكم غيرها عادي بنسوي أنفسنا متفاجئين». ويحتل الكوكب المركز الـ15 في الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يتذيل الشعلة الترتيب بـ22 نقطة.