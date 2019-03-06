الاتحاد السوداني يوقف انتقالات مايو

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم تعميماً للاتحادات وأندية الدرجة الممتازة، أنه وبسبب الموسم الاستثنائي الحالي فسوف تتم معالجات محددة لأوضاع بعض اللاعبين . وأوضح التعميم أنه تبين أن موسم اللعب الاستثنائي الحالي 2018 - 2019م سيكون هناك أكثر من 50 لاعباً تنتهي عقودهم بأكتوبر ونوفمبر، وحتى لا يلحق الضرر باللاعبين أو الأندية، فقد تقرر أن يكمل اللاعبون مطلقو السراح في مايو فترة التعاقد واللعب مع ناديهم حتى فترة التسجيلات الرئيسية التي تبدأ في الأول من يوليو 2019م ويكون خلالها لهم الحق في إنهاء التعاقد أو تجديده، أو التوقيع لأندية أخرى خلاف أنديتهم، بينما الذين تنتهي عقودهم في أكتوبر ونوفمبر يتم تعويضهم مالياً وتنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الحالي.