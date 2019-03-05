شرطة أبوظبي تتفوق في «الرجل الحديدي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فاز عبدالله اللقيطي من شرطة أبوظبي، بالمركز الأول خليجياً، في بطولة الرجل الحديدي التي جرت في مسقط بسلطنة عُمان الشقيقة. وأوضح العقيد محمد عبيد بو علي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية في قطاع الموارد البشرية، بشرطة أبوظبي، أن هذه المسابقات تتطلب قدراً عالياً من القوة البدنية والعقلية.

وأشار إلى أن الفائزين في السباق سيتأهلون إلى بطولة الرجل الحديدي العالمية التي ستقام في مدينة نيس بفرنسا عام 2019. جدير بالذكر أنه ووفقاً لنظام البطولة يجب أن يقطع الرجل الحديدي، مسافة 1.9 كيلومتر سباحة، وركوب الدراجات الهوائية لقطع مسافة 90.1 كيلومتراً والعدو مسافة 21.1 كيلومتراً.