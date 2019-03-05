الكوكي: الشجاعة منحت الهلال الصدارة

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

أشاد التونسي نبيل الكوكي، مدرب الهلال السوداني، بالشجاعة التي أظهرها الفريق أمام زيسكو الزامبي، في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية. وحقق الهلال فوزاً عريضاً على الضيف الزامبي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليصعد إلى صدارة المجموعة الثالثة . وأكد الكوكي، أن الهلال لم يضمن تأهله إلى الدور المقبل، مشيراً إلى أن زيسكو المتذيل ، لا يزال يملك الفرصة التأهل. من ناحية أخرى، أعلن هيثم مصطفى المدير الفني للأمل عطبرة، استقالته عن تدريب الفريق.