شرطة رأس الخيمة تُطلق الفعاليات الرياضية

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الدورة الخامسة للفعاليات الرياضية للمنطقة الأمنية رأس الخيمة، حيث افتتح الفعاليات العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة الذي أكد حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بالجانب الرياضي لمنتسبيها من خلال سعيها الدؤوب لتنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية التي تسهم في رفع الروح المعنوية لدى الجميع وإسهامها في خلق التنافس الرياضي.

وأعرب عن شكره للجهود الملموسة لتنظيم تلك الفعاليات الرياضية في سياق اهتمام الوزارة والقيادة بتنمية القدرات الرياضية للعاملين لها وتوفير بيئة يسودها الترابط والتفاعل من خلال مثل هذه البطولات التي تجمع بينهم من مختلف الرتب والمستويات والإدارات والوحدات التنظيمية.

يذكر أن الفعاليات تستمر حتى نهاية أبريل القادم .