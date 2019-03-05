تكريم سعودي لخالد السويدي

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

نظمت أكاديمية بناء الإنسان بمدينة مكة المكرمة، أول من أمس، حفل تكريم للدكتور خالد جمال السويدي، المدير التنفيذي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تقديراً له على «مبادرة جري أبوظبي - مكة المكرمة» التي قطع خلالها مسافة 2070 كيلومتراً، انطلاقاً من مسجد الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة، خلال 29 يوماً. وكان الدكتور خالد السويدي قد نظم مؤتمراً صحفياً بحضور الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أشاد فيه بحفـاوة الشـعب السعودي الشقيق.