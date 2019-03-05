الإمارات وديزرت بالم.. حلم نهائي «جوليوس باير»

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

بدأت ملامح بطل كأس جوليوس باير الذهبية 2019 للبولو تتبلور قبيل النهائي المزمع إقامته يوم الجمعة المقبل ولعل مباراتي اليوم سوف تزيحان الستار عن طرفي الختام الذي يتوقع أن يخرج قوياً ومثيراً بعد مشوار الفرق في كأس دبي الفضية والكأس الذهبية الحالية وما سبقهما من لقاءات تنشيطية وإعدادية.

ويلعب في الثانية من بعد الظهر فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق ديزرت بالم بقيادة راشد البواردي.

تأهل فريق الإمارات بعد الفوز بثلاث مباريات في الدور التمهيدي ضمن منافسات المجموعة الأولى أما فريق ديزرت بالم فقد لعب ثلاث مباريات فاز في اثنتين ثم توقف في محطة الإمارات ولذلك فإن فريق الإمارات يسعى اليوم لتأكيد فوزه، فيما يحاول فريق ديزرت بالم أن يرد اعتباره بعد أن استعاد جزءاً كبيراً من قوته.

وأما المباراة الثانية فهي لقاء فوق صفيح ساخن والتي ستنطلق عند الساعة الرابعة وسوف تجمع بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني.

لعب كل فريق ثلاث مباريات ضمن المجموعة الثانية ، فاز الحبتور في مبارياته الثلاث وحقق فريق أبوظبي انتصاراً واحداً لكنه أعاد ترتيب أوراقه.