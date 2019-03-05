الإمارات تستضيف بطولة آسيا الفردية لتنس الناشئين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن أنه سيستضيف بطولة آسيا الفردية التصنيفية للبنين والبنات بالتنس لأعمار الناشئين تحت 14 سنة والتي ستقام في نادي النصر ليجيرلاند في دبي، وذلك خلال الفترة من 25- 30 مارس الحالي، وبتنظيم وإشراف للاتحادين الإماراتي والآسيوي للتنس والتي تعد من البطولات القارية القوية في الفئات العمرية المبكرة وتحظى بمشاركة عدد من المواهب الواعدة.

وستقام على مرحلتين التمهيدية ويشارك بها 151 لاعباً ولاعبة يتأهل عنها 116 لاعباً ولاعبة من مختلف دول قارة آسيا وبواقع 58 لكل فئة، بينما سينظم اتحاد الإمارات للتنس بطولة محلية للأولاد للبنات غداً سيتم من خلالها منح 8 بطاقات مشاركة مباشرة ستنضم لـ 50 لاعبة تم قيدها في سجلات البطولة، ليصبح العدد الإجمالي 58 لاعبة.

بدوره أكد أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس بدء الاستعدادات التنظيمية لاستضافة البطولة وبما يتناسب ومكانة الدولة المعروفة كوجهة عالمية في الأحداث الرياضية، مؤكداً أن اتحاد الإمارات التنس يتطلع إلى أن تظهر البطولة بأفضل صورة تنظيمية، تماشياً مع البنى التحتية المتطورة في الدولة، ومنوهاً بأن هذه البطولة تعد من البطولات القوية ومتمنياً أن تحظى بالحضور الجماهيري ، وأن تحظى بالتغطية الإعلامية اللائقة، وبما يعكس صورة مبهرة أخرى عن الرياضة الإماراتية.