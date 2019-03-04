تعاون بين «مجموعة سيتي» و«أبوظبي الرياضي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقع نادي مانشستر سيتي ومجموعة سيتي لكرة القدم اتفاقية تعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، لدعم خطط الارتقاء بمنظومة كرة القدم في أكاديميات أندية أبوظبي والاستفادة من البرامج الاحترافية المتقدمة والهادفة لتأهيل الكوادر التنفيذية ورفد المدربين بخبرات مهمة وتطوير مهارات اللاعبين.

وقام عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وأوليفر تروكيل المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة سيتي لكرة القدم، بالتوقيع على اتفاقية التعاون بين الطرفين بمقر مجلس أبوظبي الرياضي.

وتتضمن اتفاقية التعاون مجموعة من البرامج التي تشمل إشراك لاعبي المراحل العمرية بأندية أبوظبي بمعايشات تدريبية وفنية في أكاديمية مانشستر سيتي وزيارات لاستاد الاتحاد ملعب نادي مانشستر سيتي.

كما تشمل دخول الكوادر التدريبية والإدارية في أندية أبوظبي ببرامج تطويرية وورش عمل متقدمة وزيارات لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على مدار الموسم، للاطلاع والاستفادة من الخطط المتطورة والنموذج الاحترافي لمانشستر سيتي في منظومته الكروية ونهجه المميز على مستوى الأكاديميات والمدربين والإداريين ورعاية المواهب.