الكشف عن شعار آسيوية اليد

المصدر: متابعة: فائز بجبوج

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري في نسختها الحادية والعشرين التي ستقام في مدينة كيفان بالكويت عن شعار البطولة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 مارس الجاري إلى 2 أبريل المقبل.

وحوى شعار البطولة على أعلام بلدان الأندية الآسيوية المشاركة في البطولة، وصورة ترمز للاعب كرة يد وهو يصوب، والرقم 21 يمثل النسخة، واسم دولة الكويت. ويمثل كرة اليد الإماراتية نادي الشارقة الذي أوقعته القرعة ضمن المجموعة الرابعة والتي أطلق عليها المجموعة الحديدية وتضم إلى جانبه كاظمة الكويتي والأهلي الأردني.