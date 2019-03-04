ينطلق اليوم طواف جنوب أفريقيا للدراجات بمشاركة منتخبنا الوطني إلى جانب العديد من الفرق والمنتخبات الوطنية ويعتبر هذا الطواف المصنف دوليا 2«2» من الطوافات القوية والمتميزة في القارة الأفريقية ويتضمن 5 مراحل ويشارك منتخبنا فيه، ومن بعده سباق مصر الدولي في إطار استعداداته لبطولة آسيا للطريق التي ستقام في باكستان في أبريل المقبل.. ويضم وفد دراجات الإمارات 6 دراجين بقيادة يوسف محمد ميرزا ومعه أحمد المنصوري ومحمد المروي ومحمد المنصوري وخالد معيوف وجابر المنصـوري والمـدرب شريف عبدالله.
دراجات الإمارات في طواف جنوب أفريقيا
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