دراجات الإمارات في طواف جنوب أفريقيا

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ينطلق اليوم طواف جنوب أفريقيا للدراجات بمشاركة منتخبنا الوطني إلى جانب العديد من الفرق والمنتخبات الوطنية ويعتبر هذا الطواف المصنف دوليا 2«2» من الطوافات القوية والمتميزة في القارة الأفريقية ويتضمن 5 مراحل ويشارك منتخبنا فيه، ومن بعده سباق مصر الدولي في إطار استعداداته لبطولة آسيا للطريق التي ستقام في باكستان في أبريل المقبل.. ويضم وفد دراجات الإمارات 6 دراجين بقيادة يوسف محمد ميرزا ومعه أحمد المنصوري ومحمد المروي ومحمد المنصوري وخالد معيوف وجابر المنصـوري والمـدرب شريف عبدالله.