الأكاديمية بطلاً لسباعيات ضباط شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اختتمت أول من أمس سباعيات كرة القدم للضباط في شرطة دبي بتتويج فريق الأكاديمية بطلاً للبطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق القيادة بركلات الجزاء 3- 1 بعد نهاية المباراة بالتعادل 1 - 1.

وشهد ختام البطولة العقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، والعقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشؤون الرياضية، والعقيد سلطان علي الشامسي مدير إدارة التدريب التخصصي بأكاديمية شرطة دبي، والرائد حسن العبدولي رئيس قسم الأنشطة والبرامج الداخلية بالوكالة بإدارة الشؤون الرياضية. ومشرف البطولة الملازم أول راشد المر، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة الملازم أول خالد المهيري والملازم أحمد خلفان الحمادي وعدد من الضباط والمسؤولين في شرطة دبي.