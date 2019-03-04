برشلونة يحطم رقم الريال بعد 87 عاماً

المصدر: مدريد - وكالات

حقق برشلونة رقماً تاريخياً مميزاً، عندما تغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف إيفان راكيتيتش في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وبفوز برشلونة ، يكون النادي الكتالوني قد حقق 96 فوزاً مقابل 95 انتصاراً للفريق الملكي، علماً بأن الفريقين تعادلا في 51 مناسبة . ولأول مرة يخسر الريال مباراتين متتاليتين خلال 72 ساعة على ملعبه، بعد أن أطاح به برشلونة من سباق الكأس. كما أنها المرة الأولى التي يحقق برشلونة الفوز على خصمه في ملعبه في ثلاث زيارات متتالية. وبات سولاري، أول مدرب للريال لا يحقق الفوز في الكلاسيكو خلال ثلاث مواجهات، منذ الهولندي ليو بينهاكر عام 1987.