نظارة جيمس بوند تتجسس على الأندية الإنجليزية

المصدر: دبي - مجتبى فاروق

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية في عددها الصادر أمس، عن أحدث أساليب التجسس التي تتبعها الأندية الإنجليزية للتحضير لمواجهة النافسين. وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر عليم بالتكنولوجيا، أن نظارة عالية التكنولوجيا، يطلق عليها نظارة جيمس بوند، على بطل سلسلة أفلام الجاسوسية البريطانية الشهيرة، باتت تستخدم من قبل الأجهزة الفنية للأندية في إنجلترا، وهي تمكن مستخدمها من تسجيل المعلومات التي يريدها بصورة فيديو كاملة، تمنح الجهاز الفني لفريقه فرصة دراسة كاملة للمنافس.

وأضاف المصدر: يتم استخدام النظارة التي يبلغ سعرها 150 ألف جنيه إسترليني، عبر وجود الشخص المعني بمراقبة الفريق المنافس في المدرجات، بعيداً عن الأعين، بحيث لا يتم رصده، ويمكنه من المدرجات، التركيز على أي خط من خطوط الفريق المنافس، وتصوير تحركاته طوال وقت المباراة، من غير أن يتنبه له أحد. وكان الأرجنتيني مارسليو بيلسا مدرب ليدز، قد اعترف بتجسسه على الأندية المنافسة، ما أثار ضجة كبيرة في إنجلترا، انتهت بتغريم المدرب الأرجنتيني 200 ألف جنيه إسترليني. ومنذ اعتراف بيلسا بالتجسس على الأندية المنافسة بدأت حملة في إنجلترا لوقف مثل هذه الممارسات بين المدربين ، ويبدو أن النظارة الجديدة هي أحدث وسائل التحايل على ضوابط الاتحاد الإنجليزي التي تمنع التجسس على الأندية المنافسة.