مؤتمر «بطولة دوائر عجمان» اليوم

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

تعقد الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان في الحادية عشرة من صباح اليوم مؤتمراً صحفياً في فندق عجمان سراي للإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى من بطولة عجمان للدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم 2019، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع مركز كواترو الرياضي تزامناً مع اليوم الرياضي الوطني الذي ينطلق هذا العام تحت شعار «الإمارات تجمعنا» في 7 مارس الحالي لترسيخ قيم المحبة والتسامح عبر مشاركة كافة فئات المجتمع. ومن المقرر أن يكشف المؤتمر عن التفاصيل الكاملة للبطولة واللائحة المنظمة والجوائز والفرق المشاركة.