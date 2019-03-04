4 ملايين درهم جوائز سباق أرزنة للمحامل الشراعية 60 قدماً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق أرزنة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الجولة الثالثة من سباقات المحامل فئة 60 قدماً الموسم الحالي.

وتحدد الأحوال الجوية موعد السباق، حيث حدد النادي أحد يومي الجمعة أو السبت المقبلين لإقامة السباق، الذي يبلغ مجموع جوائزه 4 ملايين درهم للفائزين، بالإضافة إلى 3 سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وأكد أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن النادي يسعى لمواصلة النجاحات التي حققها في السنوات الأخيرة في السباقات البحرية التراثية، من أجل مزيد من التطوير، مثمناً الدعم المستمر من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ورعاية سموه الكريمة لمختلف السباقات، والذي كان له أكبر الأثر في تلك النجاحات، والارتفاع المطرد في أعداد المشاركين في الرياضات البحرية التراثية من مختلف الأعمار.

وطالب المشاركين بضرورة مواصلة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق، لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن الجولتين الماضيتين، شهدتا التزاماً كبيراً من البحارة، ما انعكس بالإيجاب على السباقات، في ظل منافسة قوية بين الجميع.