تتويج أحمد الدهام بلقب "الإمارات للدريفت" في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

اختتم مهرجان السيارات الأول في رأس الخيمة بتنظيم من مركز معارض الإمارة، إحدى مبادرات غرفة رأس الخيمة بتتويج "أحمد الدهام" بطلا لبطولة الإمارات للدريفت والتي أقيمت الجولة الثالثة والأخيرة منها خلال المهرجان الذي شهد العديد من الفعاليات والعروض المثيرة للحماس.

من جانبه أكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن مهرجان السيارات 2019 شهد نجاحاً رائعا اتضح من خلال حجم مشاركة السيارات من مختلف أنحاء الدولة والذي بلغ أكثر من 800 سيارة على مدى أيام المهرجان، بالإضافة إلى تجاوز عدد الزوار الـ 20000 استمتعوا بالفعاليات المشوقة والعروض التي أقيمت، مؤكدا على أن تحقيق هذه النجاحات جاء نتيجة توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه شركاؤنا الاستراتيجيون بالإمارة، مشيراً إلى أن رأس الخيمة تمتلك المقومات الكافية لأن تكون وجهة سياحية واستثمارية تعد من الأفضل بين مدن العالم.

وأضاف النعيمي أن المهرجان شهد 25 فعالية كان الحدث الرئيسي فيها هو الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة الإمارت للدريفت والتي توج بها البطل أحمد الدهام، و 3 مسيرات للسيارات بأنواعها انطلقت من جزيرة المرجان وصولا إلى مركز رأس الخيمة للمعارض على مدى أيام المهرجان، مؤكدا على دعم غرفة رأس الخيمة لكافة الرياضات التي تستهوي الشباب، حيث نسعى لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة تلك الرياضات، بالإضافة إلى التركيز على تنويع الفعاليات الجاذبة للزوار بشكل عام بما يساهم في دعم النمو الذي تشهده رأس الخيمة على كافة المستويات.

من جانبه، قال محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة والمشرف العام على مهرجان السيارات، أن المهرجان تضمن عروض لتغليف والرسم على السيارات، وعروض تلحيم الاكزوست، وعروض داينو لفحص قدرة محركات السيارات، وعرض آر سي دي للتحكم عن بعد للسيارات، بالإضافة إلى أجهزة محاكاة لتعليم كيفية ممارسة رياضة الدريفت، والعديد من الأنشطة الترفيهية لكافة أفراد العائلة، مشيرا إلى مشاركة نخبة من الفنيين الخبراء في هذه المجالات وهو ما يعكس حرص مركز المعارض على استقطاب الأفضل في فعالياته بما يساهم في جذب الزوار وتنشيط السياحة، كما تم استضافة عدد من الأطفال الأيتام من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية ومرضى السرطان والسكري وذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع قسم المبادرات المجتمعية بمنطقة رأس الخيمة الطبية في جناح التسامح الذي نظمته غرفة رأس الخيمة بمناسبة عام التسامح، حيث تم توزيع الهدايا عليهم وأخذهم في جولة في المهرجان وسط أجواء من الفرح والسعادة التي ارتسمت على وجوهم.

وأعلن السبب في ختام مهرجان السيارات عن اطلاق مهرجان الدراجات النارية في نسخته الثانية وذلك من 20 إلى 23 مارس الجاري، حيث يضم العديد من المفاجآت والتي تقام لأول مرة، مؤكدا على استمرار مركز المعارض في تنظيم العديد من الفعاليات الممتعة والجاذبة خلال العام الجاري.