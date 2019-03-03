العمرة مسك ختام مبادرة التحدي

المصدر: متابعة-علي الظاهري

دخل العداء الإماراتي خالد السويدي، التاريخ من أوسع أبوابه، بعد نجاحه في قطع مسافة 2070 كيلومتراً في مبادرة التحدي من العاصمة أبوظبي إلى مكة المكرمة، جرياً على الأقدام، في رحلة تحدٍ استغرقت 29 يوماً، حيث لم تُسجَّل هذه المسافة من قبل من جانب الرياضيين العرب.

وحرص السويدي الأكاديمي الإماراتي المتخصص في العلاقات الدولية، والذي يشغل منصب المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، على ارتداء ملابس الإحرام، فور وصوله إلى الحرم المكي، لأداء مناسك العمرة، في مسك ختام الرحلة، محققاً حلمه الأكبر.