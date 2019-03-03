سالم بن سلطان يتألق في كأس الإمارات للسباحة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تألق الشيخ سالم بن سلطان القاسمي نجل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، في بطولة كأس الإمارات للسباحة التي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، في ظهوره الأول بالبطولات المحلية للاتحاد، حيث نجح في تحقيق ميداليتين فضيتين في سباق 50 متراً حرة، وفراشة محققاً رقمين جديدين شخصيين له في سباق تحت 14 عاماً، ليفاجئ نجوم السباحة في أندية وأكاديميات الدولة والذين وصل عددهم إلى 970 سباحاً وسباحة في أكبر بطولة ينظمها اتحاد السباحة بالتعاون مع أكاديمية سي أس أيه للسباحة.